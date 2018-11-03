Старченко: никакого секрета результативности нет, играет команда — играю я

Нападающий «Барыса» Роман Старченко подвёл итоги матча с минским «Динамо» (3:2).



«Неплохо сыграли, провели отличный первый период, во втором и третьем играли уже не так хорошо. Пошли ошибки в обороне, захромала дисциплина, но мы выстояли и выиграли матч. Четыре года мы не выигрывали в Минске? Честно говоря, даже не знал об этом.



Выиграли, потому что тренер белорус? Может быть, но все внесли вклад в эту победу — и тренер, и команда. Мы неплохо играем, настраиваемся на каждую игру.



Возвращение Боченски? Мы уже всё переварили, забыли об этом, но он вернулся. Брэндон — легенда «Барыса», он ведущий игрок команды. Это придаёт нам сил и уверенности. Мне комфортно играть с иностранцами, мы знаем, что мы делаем на льду, барьера никакого нет. Понимаем друг друга без слов.



Секрет моей результативности? Никакого секрета нет. Играет команда — играю я. Пока всё получается», — передаёт слова Старченко корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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