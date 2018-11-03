Источник: Алексей Баранов сменит Горди Дуайера на посту наставника «Динамо» Мн

Наставник «Юности» Михаил Захаров отметил, что тренер Алексей Баранов покинул команду, чтобы возглавить минское «Динамо». Специалист сменит на этом посту Горди Дуайера.



«Баранов подписал с минским «Динамо» контракт, поэтому его не было на последнем матче «Юности». Нам сказали, если «Динамо» проиграет «Барысу», Баранов будет главным тренером минского клуба», — приводит слова Захарова пресс-служба «Юности».



Минское «Динамо» уступило «Барысу» со счётом 2:3. Клуб из столицы Беларуси потерпел 12-е поражение в последних 13 встречах регулярного чемпионата КХЛ. В 24 матчах нынешнего сезона «Динамо» набрало 14 очков и расположилось на последней строчке в турнирной таблице Западной конференции, отставание от зоны плей-офф составляет восемь баллов.