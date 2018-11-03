Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов подвёл итоги матча с «Адмиралом» (3:1). В этой игре форвард отметился заброшенной шайбой на 3-й минуте.
«Хороший хоккей был. Правда, удалялись. Но ничего страшного, выстояли, это самое главное. Вели после двух периодов — 3:0, в третьем надо было так же играть, как в первых двух: активно, не давать им ничего сделать, не давать им поверить в себя. Соперник забил один гол и поверил, что может забить ещё. Такие матчи нужно уверенно доводить до победы. У нас было много моментов, мы могли выиграть и крупнее, но хорошо, что выиграли так. Главное — победа.
Сочетания изменились, но так постоянно происходит. Нам нужно делать то, что говорит тренер, выполнять все указания, играть только на победу, отдаваться в каждой смене по максимуму, выигрывать каждое единоборство», — цитирует Семёнова официальный сайт омского клуба.
К. Семёнов: такие матчи, как с «Адмиралом», нужно уверенно доводить до победы