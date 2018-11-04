Березин — о своей игре в атаке: такая вот пародия на нападающего

Защитник «Авангарда» Максим Березин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:1).

«Сейчас вкатываюсь в игру после долгого перерыва, тренеры понимают это и дают постепенно набирать форму — через специальные тренировки. И вперёд, к кубку!

Мой гол? Получил хороший пас, вокруг меня никого не было. Увидел открытый угол, бросил — и попал. В конце матча меня вообще перевели в нападение к Семёнову и Кошелеву. Такая вот пародия на нападающего. Думаю, что к следующей игре тренерский штаб найдёт игрока на место форварда, который сыграет лучше меня. Но если скажут — я всегда готов и сыграю на любой позиции. Был ли у меня такой опыт? Да, у Назарова играл в центре. Игра форварда серьёзно отличается — больше движения, больше агрессии. Под конец матча даже немного задохнулся.

Может, у нас была такая функциональная загрузка, а сейчас набираем кондиции, находим свою лучшую форму. Надо завершить домашнюю серию победой и спокойно уходить на паузу», — цитирует Березина официальный сайт «Авангарда».