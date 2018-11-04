Пойл: Ринне — самый важный игрок в истории «Нэшвилла»

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл прокомментировал заключение нового двухлетнего контракта с вратарём Пеккой Ринне.

«Пекка Ринне — самый важный игрок в истории нашей команды, как на льду в качестве одного из лучших вратарей лиги, так и в жизни нашего города. Клуб хочет, чтобы Пекка провёл всю карьеру в „Предаторз“. Этого хочет и он сам. Новый контракт поможет нам достичь этой цели, а также обеспечит стабильность на последнем рубеже команды в ближайшие два сезона. Мы считаем, что связка Пекки и Юусо Сароса является одной из сильнейших в лиге», — цитирует Пойла официальный сайт НХЛ.

Ринне был выбран «Нэшвиллом» в восьмом раунде драфта-2004. Он проводит в НХЛ 13-й сезон и всё это время выступает только за одну команду.



В нынешнем сезоне Ринне принял участие в семи матчах регулярного чемпионата, пять из которых завершились его победами, а один — поражением. Финн отразил 94,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,63 и записал на свой счёт два сухих матча.