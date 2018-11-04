«Нэшвилл» подписал двухлетний контракт с голкипером Пеккой Ринне на $ 10 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» подписал двухлетний контракт с голкипером Пеккой Ринне, сообщает пресс-служба «хищников».

По условиям соглашения, 35-летний вратарь заработает за указанный период $ 10 млн. В сезоне-2019/20 зарплата голкипера составит $ 6 млн, а в сезоне-2020/21 он заработает ещё $ 4 млн.

Ринне был выбран «Нэшвиллом» в восьмом раунде драфта-2004. Он проводит в НХЛ 13-й сезон и всё это время выступает только за одну команду.

В нынешнем сезоне Ринне принял участие в шести матчах регулярного чемпионата, четыре из которых завершились его победами, а один — поражением. Финн отразил 94,0% бросков при коэффициенте надёжности «1,91» и записал на свой счёт один сухой матч.

«Нэшвилл» лидирует в Центральном дивизионе Западной конференции. После 13 матчей в активе «хищников» 20 очков.