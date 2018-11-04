Мартемьянов: прошла треть чемпионата, очень приятно работать с «Автомобилистом»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился мнением о победе над «Сибирью» (4:2). По ходу игры уральский клуб дважды уступал в счёте.



«Напряжённый матч. Я благодарен команде за то, что стойко играли. В первом периоде соперник превосходил нас в движении, заряженности на игру. Очень плотная оборона у «Сибири», которую было тяжело взламывать. Внесли коррективы в перерыве, парни восприняли всё это адекватно и переместили игру в зону атаки. Прошла треть чемпионата, и я могу сказать, что мне очень приятно работать с этой командой.



Травма Чесалина? Не скажу, что серьёзная травма. Попали в веко, разбили. У Белоусова тоже небольшая травма — рассечение. Это нормальное явление для любого хорошего хоккеиста», — сказал Мартемьянов на пресс-конференции после игры.

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