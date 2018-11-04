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ЦСКА разгромил «Йокерит» и вернул лидерство в Западной конференции

ЦСКА разгромил «Йокерит» и вернул лидерство в Западной конференции
Хоккей / КХЛ

ЦСКА оказался сильнее «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Москве и закончилась со счётом 5:0 в пользу «армейцев».

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

В первом игровом отрезке ворота финского клуба поразили Александр Попов и Максим Шалунов. В концовке второго периода Антон Слепышев забросил третью шайбу, а после перерыва преимущество московского клуба укрепили Сергей Андронов и Михаил Пашнин. Все пять шайб были заброшены в равных составах.

«Армейцы» продлили победную серию до пяти матчей, «Йокерит» проиграл в третий раз подряд. Команда Игоря Никитина вернула себе лидерство в Западной конференции, а подопечные Лаури Марьямяки остались на 3-й строчке.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2018, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
5 : 0
2:0, 1:0, 2:0
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Попов – 04:59 (5x5), 2:0 – Шалунов (Попов, Окулов) – 12:39 (5x5), 3:0 – Слепышев (Телегин) – 37:53 (5x5), 4:0 – Андронов (Калинин) – 44:43 (5x5), 5:0 – Пашнин (Андронов) – 47:26 (5x5)
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