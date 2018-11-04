ЦСКА разгромил «Йокерит» и вернул лидерство в Западной конференции

ЦСКА оказался сильнее «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Москве и закончилась со счётом 5:0 в пользу «армейцев».
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
В первом игровом отрезке ворота финского клуба поразили Александр Попов и Максим Шалунов. В концовке второго периода Антон Слепышев забросил третью шайбу, а после перерыва преимущество московского клуба укрепили Сергей Андронов и Михаил Пашнин. Все пять шайб были заброшены в равных составах.
«Армейцы» продлили победную серию до пяти матчей, «Йокерит» проиграл в третий раз подряд. Команда Игоря Никитина вернула себе лидерство в Западной конференции, а подопечные Лаури Марьямяки остались на 3-й строчке.
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