Блэйк — об отставке Стивенса: результаты команды не соответствуют ожиданиям

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк прокомментировал увольнение Джона Стивенса с поста главного тренера команды.



«Это критический момент. Результаты команды гораздо ниже ожиданий руководства. Мы приняли трудное решение, которое считаем необходимым на данном этапе. Руководство уважает и ценит время, которое Джон уделил команде. Он был ключевым элементом прошлого успеха. Мы благодарим Стивенса за его вклад», — цитирует Блэйка официальный сайт НХЛ.

Команда из Калифорнии выдала один из худших стартов в своей истории, потерпев девять поражений в 13 матчах. «Короли» занимают последнее место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на восемь очков.

Новым наставником команды назначен Уилли Дежарден, который с 2014 по 2017 год тренировал «Ванкувер Кэнакс».