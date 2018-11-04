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Уилли Дежарден сменил Джона Стивенса на посту тренера «Лос-Анджелеса»

Уилли Дежарден сменил Джона Стивенса на посту тренера «Лос-Анджелеса»
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» уволил главного тренера Джона Стивенса, сообщает пресс-служба команды. Кроме того, «королей» покинет помощник тренера Дон Нахбаур.

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Команда из Калифорнии выдала один из худших стартов в своей истории, потерпев 9 поражений в 13 матчах. «Короли» занимают последнее место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на восемь очков.

Стивенс возглавил «Лос-Анджелес» в апреле 2017 года. В прошлом сезоне команда под его руководством вышла в плей-офф, где уступила в первом раунде плей-офф «Вегас Голден Найтс» со счётом 0-4.

Новым наставником команды назначен Уилли Дежарден, который с 2014 по 2017 год тренировал «Ванкувер Кэнакс».

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