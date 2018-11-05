Пашков: Шипачёв слабо провёл старт сезона, удивил пассивной и безвольной игрой

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от предстоящего матча «Динамо» — «Спартак».

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«Динамо» выходит на дерби с пятью поражениями кряду от «Спартака». Но определённый оптимизм есть: в последнее время у бело-голубых проклёвывается более стабильная игра, команда постепенно выбирается из подвала.



Критика Крикунова в адрес Шипачёва и Кагарлицкого? Перефразируя легендарного Анатолия Тарасова, скажу: «Кому многое дано — с того многое и спросится». Особенно в случае с Шипачёвым, который, несмотря на неплохую личную статистику, слабо провёл старт чемпионата, удивлял пассивной, а местами и безвольной игрой.



Считаю, Крикунов имеет полное право подстегнуть своих лидеров. В том числе через выступления в прессе и накануне очень важного для «Динамо» матча», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.