Кузьменко: лукавить не буду, игра с ЦСКА стоит особняком

Нападающий СКА Андрей Кузьменко подчеркнул, что предстоящая игра с ЦСКА является для него особенной. Летом форварда обменяли, он покинул стан московских «армейцев» и переехал в Санкт-Петербург.



«Конечно, все помнят, что в первом матче незасчитанная шайба стоила нам одного очка, победы в дерби двух столиц. Сегодня, конечно, все настроены решительно. Надо выигрывать этот важный матч и уходить на паузу с хорошим настроением.



ЦСКА очень здорово начал сезон, пара поражений всего. Сейчас команда находится в хороших кондициях, побеждает, вчера выиграли у «Йокерита». Играют здорово. Из плюсов — хорошая команда, а минусов я даже и не знаю. У всех хороших команд мало минусов. Так что надо выигрывать сегодня, будет очень тяжёлый матч, все настроены.



ЦСКА проведёт второй матч за сутки? Нормально, думаю, проблем не будет, команда бегущая. Для них, думаю, разницы особой нет.



Что касается меня, лукавить не буду, игра с ЦСКА стоит особняком. Это родной клуб. Настрой самый что ни на есть серьёзный — хочется доказать, сыграть лучше и победить, буду готов на все 100 процентов», — цитирует Кузьменко официальный сайт питерского клуба.

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