Стали известны составы на матч «Нефтехимика» и «Салавата Юлаева», который начнётся в 17:00 мск.
Главный тренер уфимского клуба Николай Цулыгин разбил звено легионеров. После предыдущего матча с «Торпедо» (1:3) наставник «Салавата Юлаева» отметил, что соперники изучили игру легионеров команды и не дают играть им в формате «5 на 5». Кроме того в состав не попал форвард Владимир Ткачёв.
«Нефтехимик»:
Макаров (Ежов);
Огурцов – Полашек, Пуустинен — Нестрашил — Няттинен;
Волгин – Брынцев, Падакин — Якимов — Порядин;
Шарипзянов – Семёнов, Здунов — Бикмуллин — Хайруллин;
Тимашов, Галимов — Аркалов — Шиксатдаров.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин – Ларсен, Умарк – Основин – Кугрышев;
Семёнов – Сергеев, Хартикайнен – Хохряков – Бурдасов;
Назаревич – Терещенко, Фёдоров – Кемппайнен – Дубровский;
Коледов – Гареев, Жарков – Кадейкин – Гиматов.
«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: Цулыгин разбил звено легионеров