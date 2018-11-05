«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: Цулыгин разбил звено легионеров

Стали известны составы на матч «Нефтехимика» и «Салавата Юлаева», который начнётся в 17:00 мск.



Главный тренер уфимского клуба Николай Цулыгин разбил звено легионеров. После предыдущего матча с «Торпедо» (1:3) наставник «Салавата Юлаева» отметил, что соперники изучили игру легионеров команды и не дают играть им в формате «5 на 5». Кроме того в состав не попал форвард Владимир Ткачёв.



«Нефтехимик»:



Макаров (Ежов);

Огурцов – Полашек, Пуустинен — Нестрашил — Няттинен;

Волгин – Брынцев, Падакин — Якимов — Порядин;

Шарипзянов – Семёнов, Здунов — Бикмуллин — Хайруллин;

Тимашов, Галимов — Аркалов — Шиксатдаров.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин – Ларсен, Умарк – Основин – Кугрышев;

Семёнов – Сергеев, Хартикайнен – Хохряков – Бурдасов;

Назаревич – Терещенко, Фёдоров – Кемппайнен – Дубровский;

Коледов – Гареев, Жарков – Кадейкин – Гиматов.

Цулыгин: легионеров «Салавата» изучили, им не дают играть в формате «5 на 5»