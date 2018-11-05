Кормье: в каждом клубе КХЛ важную роль играют легионеры

Нападающий астанинского «Барыса» Патрис Кормье поделился мнением о популярности хоккея в Канаде.



«Я — единственный профессиональный хоккеист из деревни Кэп-Пеле? Я очень горжусь тем, что смог добиться многого в своей хоккейной карьере. Представляете, как сложно было пробиться в КХЛ! И я рад оказаться в этой лиге.



В Канаде даже в таких небольших деревушках хоккей очень популярен и развит! Не стоит удивляться, вы вырастаете на играх «Монреаль Канадиенс». Я помню братьев Костициных. Следил за ними, когда был моложе. А когда за «Монреаль» играл Андрей Марков, мне вообще было 10 лет! Да мы в Канаде вырастаем сразу в коньках!



В „Барысе“ решающую роль играют легионеры? У нас действительно отличные легионеры. Но думаю, не стоит делить команду по такому принципу. И казахские, и русские игроки, и иностранцы – все мы одно целое. Например, Роман Старченко – не иностранец, но посмотрите на его статистику! Легионеры в каждом клубе КХЛ играют важную роль», — рассказал игрок.