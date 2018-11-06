Владислав Третьяк не будет претендовать на пост президента ИИХФ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк исключил своё участие в качестве кандидата в выборах главы Международной федерации хоккея (ИИХФ).



«Подавать заявку не собирался и не буду. Считаю, что это решение Фазеля не переизбираться — большая потеря для международной федерации. Я ему говорил, что он должен был довести дело до Олимпиады в Пекине, однако это его личное решение. Не знаю, кто пойдёт на выборы, но точно не я», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Выборы нового главы ИИХФ состоятся в 2020 году во время чемпионата мира, который пройдёт в Швейцарии. Фазель был переизбран на четырёхлетний срок на выборах во время конгресса ИИХФ в Москве в мае 2016 года на безальтернативной основе.



С 1972 по 1982 год Фазель работал хоккейным арбитром (37 международных матчей), затем был председателем судейской комиссии и комитета арбитров. За время его президентства в ИИХФ было достигнуто соглашение с НХЛ, и в 1998 году хоккеисты заокеанской лиги впервые в истории приняли участие в Олимпийских играх.