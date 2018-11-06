Защитник «Сибири» Павел Воробей дисквалифицирован на один матч, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Сибирь». На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Сибири» Павла Воробья по п. 1.4. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано на официальном сайте КХЛ.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В третьем периоде хоккеист получил «5+20» после того, как нанёс повреждение нападающему уральской команды Евгению Чесалину. Форвард после этого эпизода не смог продолжить встречу и отправился в раздевалку вместе с удалённым хоккеистом.