Копитар: Стивенс пострадал из-за нас — «Лос-Анджелес» играл не в полную силу

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар прокомментировал увольнение Джона Стивенса с поста главного тренера команды.

«Мы играли не в полную силу, и Стивенс пострадал из-за нас. Сейчас нам надо собраться. Только это нам поможет. Это наш последний шанс остаться на плаву. Мы играли недостаточно хорошо. Вот и всё. Должны играть лучше. Тут можно говорить, что нам нужно больше страсти, мы должны лучше выкладываться, играть умнее. Можно произнести много правильных слов. Но суть заключается в том, что мы должны играть лучше и выигрывать.

Пришёл новый тренер, и он должен поставить себя. Я считаю, что тренировка прошла на уровне. Мы интенсивно и хорошо поработали. Было несколько новых для нас упражнений. Я считаю, что ребята отлично понимают, в какой ситуации оказались. Мы пришли сюда работать. Было интересно, и это радует», — цитирует Копитара официальный сайт НХЛ.

Команда из Калифорнии выдала один из худших стартов в своей истории, потерпев девять поражений в 13 матчах. «Короли» занимают последнее место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на восемь очков.



Исполняющим обязанности наставника команды назначен Уилли Дежарден, который с 2014 по 2017 год тренировал «Ванкувер Кэнакс».