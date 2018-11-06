В рамках дня открытых дверей сборной России состоялось подведение итогов и торжественное вручение наград лауреатам премии «Герои хоккея», учреждённой Федерацией хоккея России и официальным партнёром ФХР и национальной сборной по хоккею букмекерской компанией «Лига Ставок».
Лауреаты премии:
«Лучший снайпер» — Кирилл Капризов;
«Лучший бомбардир» — Никита Гусев;
«Незаметный герой» — Константин Рогатин;
«Лидер команды» — Роман Ротенберг;
«Лучший новичок» — Илья Михеев;
«Джентельмен года» — Александр Барабанов;
«Самый ценный игрок» — Павел Дацюк.
Напомним, мероприятие проходило в учебно-тренировочном центре «Новогорск» и включало в себя общение с представителями штаба и игроками сборной.
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Капризов, Гусев и Ротенберг вошли в число лауреатов премии «Герои хоккея—2018»