Капризов, Гусев и Ротенберг вошли в число лауреатов премии «Герои хоккея—2018»

В рамках дня открытых дверей сборной России состоялось подведение итогов и торжественное вручение наград лауреатам премии «Герои хоккея», учреждённой Федерацией хоккея России и официальным партнёром ФХР и национальной сборной по хоккею букмекерской компанией «Лига Ставок».



Лауреаты премии:



«Лучший снайпер» — Кирилл Капризов;

«Лучший бомбардир» — Никита Гусев;

«Незаметный герой» — Константин Рогатин;

«Лидер команды» — Роман Ротенберг;

«Лучший новичок» — Илья Михеев;

«Джентельмен года» — Александр Барабанов;

«Самый ценный игрок» — Павел Дацюк.



Напомним, мероприятие проходило в учебно-тренировочном центре «Новогорск» и включало в себя общение с представителями штаба и игроками сборной.



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