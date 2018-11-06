Р. Ротенберг: у сборной России план — выиграть Олимпиаду, идём шаг за шагом

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о системе комплектования состава национальной команды.



«Хочу ли я баллотироваться на пост президента ИИХФ? Если только вы внесёте мою кандидатуру. В сборную России всегда вызываются сильнейшие на данный момент. Средний возраст команды — 24 с половиной года. Команда молодая, вызваны игроки из девяти клубов. Это лучшая команда на сегодняшний день.



У Кузьменко и Бывальцева далеко не лучшая статистика? Вы знаете, можно разную статистику смотреть. У каждого есть право на своё мнение. Есть 700 разных навыков статистики. Вызывают всегда лучших. Сейчас мы строим фундамент к чемпионату мира. У нас стратегические планы – выиграть Олимпиаду. Поэтому мы идём шаг за шагом, будем постоянно работать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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