Кейн — об отставке Кенневилля: тяжёлый день, испытываю чувство опустошённости

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал увольнение главного тренера Джоэля Кенневилля.

«Испытываешь массу разных эмоций, когда сталкиваешься с подобными ситуациями. Сегодня тяжёлый день для всех. Джоэль учил побеждать. Когда молодые игроки приходят в команду, они думают, что уже многое знают, хотя им надо учиться. И он не боялся учить. Он учил, как надо играть в атаке, в обороне, не боялся сажать на лавку за ошибки, невынужденные удаления и так далее. В нём есть страсть, стремление к победе. Сейчас мы испытываем чувство опустошённости, от которого надо избавиться», – цитирует Кейна официальный сайт НХЛ.

60-летний Кенневилль руководил командой с 2008 года, выиграв с «индейцами» три Кубка Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах. Кенневилль — 11-й главный тренер в истории лиги, кто трижды выигрывал главный трофей НХЛ.



Напомним, в сезоне-2017/18 «Чикаго» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, а во второй раунд плей-офф последний раз выходил в 2015 году.