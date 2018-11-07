КХЛ назвала лучших игроков девятой недели

Континентальная хоккейная лига подвела итоги девятой недели, определив лучших игроков.

– Лучшим вратарём признан Василий Кошечкин («Металлург» Мг), в трёх матчах одержавший три победы (в том числе одну на ноль). Кошечкин отразил 96,74% бросков по воротам при коэффициенте надёжности 1,01.



– Лучшим защитником признан Даррен Диц («Барыс»), в четырёх матчах (в том числе трёх гостевых) одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 5 (2+3) очка (лучший результат недели среди защитников). В матче с «Трактором» Диц отметился дублем. Канадский защитник не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3), нанёс 20 бросков по воротам и провёл шесть силовых приёмов.



– Лучшим нападающим признан Денис Паршин («Торпедо»), в трёх матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 6 (4+2) очков при показателе полезности (+2). Нападающий отметился дублями в поединках с «Северсталью» и «Салаватом Юлаевым» (одна из шайб стала победной). Паршин набирал очки во всех матчах недели, нанёс 12 бросков по воротам, заблокировал три броска соперников.



– Лучшим новичком признан защитник Максим Афанасьев («Локомотив»), отметившийся результативной передачей в матче с ХК «Сочи». 20-летний защитник ярославского клуба не завершил ни один из поединков с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1), в среднем проводил на льду 17 минут 26 секунд, нанёс четыре броска по воротам и заблокировал два броска соперников.