Хёрнквист: Малкин замечательно катит и просто летает по площадке

Шведский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист поделился впечатлениями от игры своего партнёра по команде — российского форварда Евгения Малкина.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19

«Он замечательно катит. Кажется, что шайба сама к нему летит. В основе этого лежит уверенность в себе и в том, что он сможет выбраться из любой ситуации. Он просто летает по площадке», — цитирует Хёрнквиста официальный сайт НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 32-летний россиянин принял участие в 13 встречах, сумев записать в свой актив 20 (7+13) баллов при показателе полезности «0» и 10 минутах штрафа.

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