Кросби: мы так часто видели высочайший уровень Малкина, что уже привыкли

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился впечатлениями от игры своего партнёра по команде — российского форварда Евгения Малкина.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19

«Он играет на высочайшем уровне, но мы так часто видели это, что уже привыкли. Он приносит команде очки. Даже если бы он набрал на три или четыре очка меньше, моё мнение о нём не изменилось. Он никогда не опускается ниже своего уровня», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 32-летний россиянин принял участие в 13 встречах, сумев забросить семь шайб и сделать 13 результативных передач при показателе полезности «0» и 10 минутах штрафа.