Салливан: я ещё никогда не видел Малкина в такой форме, надо отдать ему должное

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился впечатлениями от игры Евгения Малкина.

«Он очень много работал летом — в этом самая большая разница. У него было больше времени, и он посвятил его тренировкам. За всё время, что я работаю в команде, я ещё никогда не видел его в такой форме. За счёт этого он выдерживает высочайший темп в каждой игре и продолжает работать над собой, чтобы не сбавлять оборотов. Он очень много времени летом посвятил фитнесу. Надо отдать ему должное.

Джино — гордый человек и настоящий боец. Он умеет играть важные матчи. «Пингвинз» и «Кэпиталз» — принципиальные соперники. Это очевидно. У этих команд отличные составы. В течение 10 лет Джино и Кросби играют против Овечкина и Бекстрёма. Это ведущие игроки своего поколения. Они соревнуются друг с другом, и в результате встречи этих команд всегда получаются очень интересными. Они к ним готовятся специально», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.