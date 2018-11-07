Юха Метсола займёт место в воротах сборной Финляндии в матче с Россией

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола будет защищать ворота сборной Финляндии в матче со сборной России, который пройдёт в рамках первого этапа Евротура — Кубка Карьяла. Об этом сообщил наставник скандинавской команды Юкка Ялонен.



«Завтра сыграет Метсола. Что касается остальных игроков, то они здоровы. Соперник играет в той же системе, что и год назад. У него немало хороших игроков, отличные вратари», — приводит слова Ялонена ТАСС.



Календарь игр сборной России на Кубке Карьяла:



8 ноября, 19:30 (мск), Россия — Финляндия;

10 ноября, 14:00, Швеция — Россия;

11 ноября, 14:30, Чехия — Россия.



В минувшем сезоне победителем общего зачёта турнира стала команда Финляндии. Кубок Карьяла 2017 года также остался за сборной Суоми.

Топ-вратари КХЛ против «наших». С кем сборная России сыграет на Кубке Карьяла Первый турнир для национальной команды в новом олимпийском цикле.