Коллитон: хотим дать каждому шанс заявить о себе в «Чикаго»

Новый главный тренер клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Джереми Коллитон поделился мнением о своих принципах к выбору основного состава клуба. 33-летний специалист отметил, что хочет предоставить шанс каждому хоккеисту.



Напомним, несколько дней назад пост главного тренера покинул Джоэль Кенневилль, отработавший в «Чикаго» 10 лет.



«Пока мы хотим каждому дать шанс заявить о себе. Тогда появится ясность. Если играешь хорошо, получишь больше времени. Если кто-то находится в лучшей форме, значит твоё игровое время уменьшится. Что касается расстановки игроков, то у нас есть возможность выбирать. Многие могут играть на разных позициях. Это хорошо», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Чикаго» уволил легенду и назначил на его место 33-летнего тренера. Зачем? Место Кенневилля занял тренер, который играл на МЧМ вместе с Сидни Кросби.