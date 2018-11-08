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Коллитон: хотим дать каждому шанс заявить о себе в «Чикаго»

Коллитон: хотим дать каждому шанс заявить о себе в «Чикаго»
Хоккей / НХЛ

Новый главный тренер клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Джереми Коллитон поделился мнением о своих принципах к выбору основного состава клуба. 33-летний специалист отметил, что хочет предоставить шанс каждому хоккеисту.

Напомним, несколько дней назад пост главного тренера покинул Джоэль Кенневилль, отработавший в «Чикаго» 10 лет.

«Пока мы хотим каждому дать шанс заявить о себе. Тогда появится ясность. Если играешь хорошо, получишь больше времени. Если кто-то находится в лучшей форме, значит твоё игровое время уменьшится. Что касается расстановки игроков, то у нас есть возможность выбирать. Многие могут играть на разных позициях. Это хорошо», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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Место Кенневилля занял тренер, который играл на МЧМ вместе с Сидни Кросби.
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