Стэмкос: Сен-Луи был для меня примером, доказывал связь тренировок и успехов

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос рассказал, что брал пример с легендарного Мартина Сен-Луи.



«С Сен-Луи все брали пример. Если после тренировки он шёл в тренажёрный зал, всем хотелось пойти туда с ним. Если он выходил на лёд до тренировки, чтобы побросать шайбу, все шли за ним. Он был настоящим профессионалом, примером для меня, молодого парня. Глядя на него, я понимал, что существует связь между отношением к работе и успехом в лиге. Он был тому доказательством.



Он очень приятный человек, с ним легко и весело, но если речь заходила о соревновании, он превращался в настоящего бойца», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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