И. Воробьёв: взяли Финляндию своим оружием, никого выделять не хочу

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился впечатлениями от выигранного матча с командой Финляндии (3:0) на Кубке Карьяла.



«3:0 — это хороший результат. Все ребята здорово отработали, выполнили требования тренерского штаба. Никого выделять не хочу, отметить можно всю команду. Мы взяли финнов их оружием? Думаю, своим оружием взяли. Ребята сделали то, что мы просили. Все звенья свои роли выполнили, и все со своими заданиями справились сегодня.



Да, Миша Григоренко два очка набрал сегодня, но это только начало турнира. Не будем выделять персонально. Конечно, мы не против того, чтобы Нестеров много забивал за сборную.



Игры на открытом воздухе в Санкт-Петербурге? Это прекрасно, что в декабре будут игры на футбольном стадионе в Петербурге. Это очень важно, и мы верим, что будет много зрителей. Нам будет интересно сыграть там, всем будет интересно», — цитирует Воробьёва «Р-Спорт».

Зря боялись за сборную. Россия не заметила финнов Команда Ильи Воробьёва в порядке.