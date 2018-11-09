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«Баффало» обыграл «Монреаль» благодаря дублям Соботки и Скиннера

«Баффало» обыграл «Монреаль» благодаря дублям Соботки и Скиннера
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» на выезде взял верх в овертайме над «Монреаль Канадиенс» — 6:5.

Дублями в составе победителей отметились Джефф Скиннер и Владимир Соботка, по голу на счету Конора Шири и Расмуса Ристолайнена, забившего в овертайме. В «Монреале» отличились Джонатан Друен, Мэттью Пека, Эндрю Шоу, Томаш Татар и Николя Делорье.

В параллельном матче «Вегас Голден Найтс» также на выезде обыграл «Оттаву Сенаторз» — 5:3. У «Вегаса» отличились Джонатан Маршессо, Ши Теодор, Ник Холден, Уильям Каррье и Пьер-Эдуар Белльмар. В составе «сенаторов» голы на счету Мэтта Дюшейна, Райан Дзингела и Томы Шабо.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2018, пятница. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
5 : 6
3:3, 2:1, 0:1, 0:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – Соботка (Родригес, Райнхарт) – 06:08 (5x5), 1:1 – Друен (Доми, Бенн) – 09:14 (5x5), 1:2 – Соботка (Родригес, Райнхарт) – 14:40 (5x5), 2:2 – Пека (Делорье, Райлли) – 14:50 (5x5), 2:3 – Шири (Миттельштадт, Сканделла) – 15:52 (5x5), 3:3 – Шоу (Друен, Доми) – 16:26 (5x5), 3:4 – Скиннер (Айкел, Поменвиль) – 25:34 (5x5), 4:4 – Татар (Доми, Мете) – 30:17 (5x5), 5:4 – Делорье (Пека) – 38:03 (4x5), 5:5 – Скиннер (Айкел) – 42:20 (5x5), 5:6 – Ристолайнен – 61:38 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2018, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
3 : 5
0:2, 1:1, 2:2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 – Маршессо (Миллер, Так) – 15:26 (5x4), 0:2 – Теодор (Карлссон) – 19:40 (5x4), 0:3 – Холден (Икин, Теодор) – 37:21 (5x5), 1:3 – Дюшейн (Шабо, Стоун) – 37:50 (5x5), 2:3 – Дзингел (Боровецки, Тирни) – 46:57 (5x5), 3:3 – Шабо – 48:01 (5x5), 3:4 – Каррье (Белльмар, Ривз) – 49:16 (5x5), 3:5 – Белльмар (Миллер) – 51:59 (5x5)
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