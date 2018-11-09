«Баффало» обыграл «Монреаль» благодаря дублям Соботки и Скиннера

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» на выезде взял верх в овертайме над «Монреаль Канадиенс» — 6:5.

Дублями в составе победителей отметились Джефф Скиннер и Владимир Соботка, по голу на счету Конора Шири и Расмуса Ристолайнена, забившего в овертайме. В «Монреале» отличились Джонатан Друен, Мэттью Пека, Эндрю Шоу, Томаш Татар и Николя Делорье.

В параллельном матче «Вегас Голден Найтс» также на выезде обыграл «Оттаву Сенаторз» — 5:3. У «Вегаса» отличились Джонатан Маршессо, Ши Теодор, Ник Холден, Уильям Каррье и Пьер-Эдуар Белльмар. В составе «сенаторов» голы на счету Мэтта Дюшейна, Райан Дзингела и Томы Шабо.