Гурьянов провёл первый матч в сезоне НХЛ, Ничушкин не забил в 11-м матче подряд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» дома взял верх над «Сан-Хосе Шаркс» — 4:3.

Форвард «Далласа» Денис Гурьянов дебютировал в этом сезоне НХЛ. Для 21-летнего игрока это было первое появление на льду в матче НХЛ с апреля 2017 года. Он провёл на льду 12 минут 2 секунды (0. 57 – в большинстве, показатель полезности «0»), отметился одним силовым приёмом, одним заблокированным бросков и допустил одну потерю шайбы.

Его одноклубник Валерий Ничушкин отыграл чуть меньше 15 минут (14.43), отметился результативной передачей, при этом продлив безголевую серию до 11 матчей со старта сезона. На счету Валерия 3 (0+3) очка в 11 играх «регулярки» при среднем игровом времени в 12 минут 12 секунд.

