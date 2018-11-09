Джо Торнтон вышел на 19-е место в истории НХЛ по матчам, в его активе — 1500 игр

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» дома взял верх над «Сан-Хосе Шаркс» — 4:3.

Нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон провёл 1500-й матч в лиге и вышел на единоличное 19-е место по количеству матчей в истории лиги, обойдя Майка Модано (1499). Следующей целью для Джо является результат Стива Айзермана — 1514 игр.

Рекордсменом НХЛ является Горди Хоу (1767), из действующих игроков лучший результат у бывшего одноклубника Торнтона по «Шаркс» Патрика Марло из «Торонто Мэйпл Лифс» (1590).

39-летний Торнтон порвал передние и крестообразные связки в левом колене 2 апреля 2017 года. Он вернулся через две недели и провёл последние четыре встречи серии первого раунда плей-офф с «Эдмонтон Ойлерз» (2-4). 24 апреля 2017 года ему была проведена операция.

В прошлом сезоне канадец набрал 36 (13+23) очков в 47 матчах, после чего 23 января порвал передние и крестообразные связки в правом колене. Через два дня ему была проведена операция.