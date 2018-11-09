Гончар: я провёл в «Вашингтоне» 10 прекрасных лет, он помог мне сформироваться

Член тренерского штаба клуба «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар поделился воспоминаниями от игры за «Вашингтон Кэпиталз».

«Домашняя арена «Вашингтона»? Я уже играл здесь несколько лет, когда её построили и мы переехали на неё со старой арены. Здесь по-прежнему полно людей, с которыми ты работал по десять лет. Идёшь по коридору, а они тебе навстречу. Они же все здесь, ты их видишь. А потом у лифта стоит человек, который тебе десять лет двери открывал. Всех знаешь. Понятно, что это навсегда останется в моей памяти.

Эта организация помогла мне сформироваться как игроку. Дала мне шанс, задрафтовав меня. Я провёл здесь 10 прекрасных лет. У меня осталось в этом городе много товарищей. Всегда вспоминаю его добрым словом. У нас и команда здесь была хорошая, в финал выходили. Сам город отличный. Вчера ехал по нему, отмечал про себя, что он разросся, стал новее, чище.

Контраст с Россией? Наверняка намного сильнее, чем у людей, которые приезжают сейчас. С другой стороны, я же всё-таки ездил по миру. Это не то, что меня вырвали оттуда, а я до этого ничего не видел. Я играл в то время за сборную, мы приезжали сюда на разные турниры. Поэтому представлял хотя бы, какая здесь жизнь. Плюс, когда меня драфтовали, они меня привезли в Вашингтон. Помню, самое большое впечатление на меня произвела жара. Здесь летом градусов под 40 и влажность. С непривычки тяжеловато было в плане погоды. Я еще в первое свое лето здесь тренировался, бегал полтора месяца по этой жаре», — цитирует Гончара официальный сайт НХЛ.