Карлсон сравнялся с Гончаром по матчам за «Вашингтон» с «2+» передачами

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома взял верх над «Питтсбург Пингвинз» — 2:1. Это поражение стало для гостей пятым подряд. Команда Майка Салливана проиграла пять игр подряд с общим счётом 7:21.

Одним из главных героев матча стал защитник «столичных» Джон Карлсон. Американский защитник дважды принял участие в голевых комбинациях «Вашингтона», записав на свой счёт две результативные передачи. Карлсон в 44-й раз в карьере в одном матче сделал минимум две голевые передачи. Он вышел на шестое место в истории «Вашингтона» по играм с «2+» передачами, сравнявшись с Сергеем Гончаром. Следующей целью для Карлсона являются позиции Кевина Хэтчера — 46.

Клубный рекорд принадлежит Скотту Стивенсу — 69 мультиигры, второе место занимает Калле Юханссон — 65, топ-3 замыкает Ларри Мёрфи — 53.