Задоров: Овечкин уже не летает, как в молодости, он играет гораздо умнее

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров рассказал об изменениях, которые появились в игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Реально ли провести хит против самого Овечкина? Мне кажется, Саша уже не летает, как в молодости, когда бил всех подряд. Теперь он играет более умно, не хочет на ровном месте попадать под силовые приёмы. У таких игроков нужно шайбу отнимать, чтобы они не создали моментов и не бросили, а не целить им в тело. Если момент в средней зоне, то да. Но у меня такого не получалось», — приводит слова Задорова официальный сайт НХЛ.



На днях Овечкин вышел на чистое восьмое место в лиге по количеству голов в большинстве. На его счету 235 шайб, он обошёл Марселя Диона.

Машина! Овечкин снова лучший снайпер НХЛ Макдэвид и Ко — догоняйте.