Уилсон: не так просто играть в одном звене с Овечкиным и Кузнецовым

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон отметил сложности, с которыми приходится сталкиваться во время игры в звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым.



«Большая часть моей работы проходит в оборонительной зоне. Играть в одном звене с Овечкиным и Кузнецовым не так просто. Парни хороши, когда владеют шайбой. Когда мы находимся в обороне, мне приходится думать, как ребятам быстрее покинуть свою зону, чтобы умчаться к воротам соперника.



Овечкин хорошо проявил себя в обороне в плей-офф Кубка Стэнли — 2018. Он играл великолепно. В те моменты, когда Ови не успевал, я должен был подменять его у своих ворот. Это касается любого хоккеиста, с которым ты выступаешь в одном звене», — приводит слова Уилсона Washington Post.



Уилсон продолжает отбывать 20-матчевую дисквалификацию за удар в голову сопернику во время предсезонной игры.

Машина! Овечкин снова лучший снайпер НХЛ Макдэвид и Ко — догоняйте.