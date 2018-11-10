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«Виннипег» обыграл «Колорадо» благодаря 5 очкам Уилера, у Задорова передача

«Виннипег» обыграл «Колорадо» благодаря 5 очкам Уилера, у Задорова передача
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» дома одержал уверенную победу над «Колорадо Эвеланш» — 5:2.

Главным героем встречи стал нападающий хозяев Блейк Уилер, принявший участие во всех пяти шайбах, на его счету гол и четыре результативные передачи. Также в составе «Джетс» отличились Кайл Конор, Марк Шайфли, Николай Элерс и Патрик Лайне. За «Колорадо» забивали Эрик Джонсон и Тайсон Джост.

Семён Варламов отразил 19 бросков из 23. На счету Никиты Задорова результативная передача, показатель полезности «+1», четыре силовых приёма за 12 минут и 58 секунд, проведённых на льду. Владислав Каменев сыграл 7.55.

Дмитрий Куликов сыграл 6.04, за которые успел провести четыре силовых приёма, по этому показателю в своей команде он уступил только Дастину Бафлину.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2018, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
5 : 2
2:0, 0:0, 3:2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Коннор (Шайфли, Уилер) – 10:16 (5x4), 2:0 – Шайфли (Уилер, Моррисси) – 13:32 (5x5), 2:1 – Джонсон (Сёдерберг, Задоров) – 42:26 (5x5), 3:1 – Элерс (Уилер) – 45:42 (5x5), 3:2 – Джост (Керфут, Бэрри) – 46:52 (5x5), 4:2 – Лайне (Уилер, Бафлин) – 50:43 (5x4), 5:2 – Уилер (Шайфли) – 58:34 (en)
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