Вышла вторая часть «Лиги хоккейных шуток» от «Авангарда»

Хоккейный клуб «Авангард» выпустил вторую часть своего шоу «Лига хоккейных шуток». Во втором выпуске силами мерились нападающие Артём Манукян и Михаил Фисенко. В первом выпуске соперничали Игорь Бобков и Илья Михеев.



«Мы знаем, вы ждали этого! Подвезли новую партию плохих хоккейных шуток! Во втором выпуске Михаил Фисенко вышел против Артема Манукяна, и это была по-настоящему суровая битва.



Напомним правила. Хоккеисты нашей команды читают плохие шутки, если один из участников засмеётся, его соперник получает балл. Смотрим!» — указано в описании к программе.

Посмотреть видео также можно на официальном канале «Авангарда» в YouTube.



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