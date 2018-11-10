Сборная России победила Швецию на Евротуре, у Кузьменко — дубль

Сборная России одержала победу в матче с командой Швеции в рамках Кубка Карьяла, встреча завершилась со счётом 4:1. Напомним, в первой игре на финском этапе Евротура подопечные Ильи Воробьёва победили Финляндию (3:0), шведская команда одолела сборную Чехии (3:2).



Первый период прошёл без заброшенных шайб, первый гол зрители увидели на 31-й минуте: дебютную шайбу за сборную России забросил Андрей Кузьменко. Через несколько минут Евгений Кетов забил в меньшинстве, удвоив преимущество россиян. На старте третьего периода команда Швеции сократил разрыв благодаря точному броску Якоба Лильи, но второй гол Кузьменко на 51-й минуте восстановил разницу в счёте. Победную шайбу загнал в пустые ворота Андрей Локтионов.

Календарь матчей Еврохоккейтура на сезон-2018/19