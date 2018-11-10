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Сборная России победила Швецию на Евротуре, у Кузьменко — дубль

Сборная России победила Швецию на Евротуре, у Кузьменко — дубль
Хоккей / Евротур

Сборная России одержала победу в матче с командой Швеции в рамках Кубка Карьяла, встреча завершилась со счётом 4:1. Напомним, в первой игре на финском этапе Евротура подопечные Ильи Воробьёва победили Финляндию (3:0), шведская команда одолела сборную Чехии (3:2).

Первый период прошёл без заброшенных шайб, первый гол зрители увидели на 31-й минуте: дебютную шайбу за сборную России забросил Андрей Кузьменко. Через несколько минут Евгений Кетов забил в меньшинстве, удвоив преимущество россиян. На старте третьего периода команда Швеции сократил разрыв благодаря точному броску Якоба Лильи, но второй гол Кузьменко на 51-й минуте восстановил разницу в счёте. Победную шайбу загнал в пустые ворота Андрей Локтионов.

Еврохоккейтур
10 ноября 2018, суббота. 14:00 МСК
Швеция
1 : 4
0:0, 0:2, 1:2
Россия
0:1 – Кузьменко (Барабанов, Хафизуллин) – 30:48 (5x5), 0:2 – Кетов – 38:40 (4x5), 1:2 – Лилья (Бенгтссон, Перссон) – 45:18 (5x4), 1:3 – Кузьменко (Бывальцев, Шалунов) – 50:04 (5x4), 1:4 – Локтионов (Телегин, Бывальцев) – 58:11 (en)

Календарь матчей Еврохоккейтура на сезон-2018/19

Россия выиграла у Швеции на Евротуре! LIVE
Андрей Кузьменко оформил дубль.
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