Кросби: Рутерфорд расстроен результатами, но и хоккеисты недовольны

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о критике со стороны генерального менеджера команды Джима Рутерфорда. Напомним, функционер недоволен восемью поражениями в 14 матчах и пообещал рассмотреть идею перемен в составе.



«Конечно, Рутерфорд расстроен. Как и все мы. Нам не нравится ситуация, в которой мы оказались. Хоккеисты должны выходить на площадку и играть. Это наша работа. Не знаю, что конкретно он сказал, но, уверен, он испытывает такие же чувства, как и мы. Мы очень недовольны, что проиграли пять матчей подряд", — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Рутерфорд: если «Питтсбург» продолжит проигрывать, будут сделаны изменения