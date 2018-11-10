39-летний Алексей Симаков продолжит карьеру в «Соколе»

«Сокол» подписал контракт с опытным российским нападающим Алексеем Симаковым, информирует официальный сайт клуба Высшей хоккейной лиги. За красноярский клуб хоккеист будет выступать в майке с номером 39.

39-летний Симаков, несколько лет являвшийся капитаном «Автомобилиста», в прошлом сезоне провёл 22 матча регулярного чемпионата за екатеринбургский клуб и три встречи в плей-офф. В них он сделал семь результативных передач. В этом сезоне Симаков выступал за «Георгени», где в 10 играх забросил одну шайбу и сделал четыре голевые передачи при показателе полезности «-1».

Уроженец Екатеринбурга провёл в КХЛ 466 матчей и набрал 232 (55+177) очка. Выступал за «Нефтехимик», «Ак Барс», ЦСКА, СКА, «Югру» и «Автомобилист».