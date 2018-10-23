Симаков и Васильченко покинули румынский «Георгени»

Защитник Алексей Васильченко и нападающий Алексей Симаков покинули румынский клуб «Георгени», информирует официальная страница клуба в социальных сетях. Сообщается, что российские хоккеисты решили расторгнуть контракты с клубом по семейным обстоятельствам.



37-летний Васильченко прошлый сезон отыграл в Высшей хоккейной лиге за новокузнецкий «Металлург», набрав 3 (1+2) очка в 24 матчах при показателе полезности «+8».



39-летний Симаков, несколько лет являвшийся капитаном «Автомобилиста», в прошлом сезоне провёл 22 матча регулярного чемпионата за екатеринбургский клуб и три встречи в плей-офф. В них он сделал семь результативных передач.



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Румыния, Корея и даже Япония. Куда едут играть российские хоккеисты В КХЛ их не ждут, а в ВХЛ они не хотят.