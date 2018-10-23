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Симаков и Васильченко покинули румынский «Георгени»

Симаков и Васильченко покинули румынский «Георгени»
Хоккей / Прочие

Защитник Алексей Васильченко и нападающий Алексей Симаков покинули румынский клуб «Георгени», информирует официальная страница клуба в социальных сетях. Сообщается, что российские хоккеисты решили расторгнуть контракты с клубом по семейным обстоятельствам.

37-летний Васильченко прошлый сезон отыграл в Высшей хоккейной лиге за новокузнецкий «Металлург», набрав 3 (1+2) очка в 24 матчах при показателе полезности «+8».

39-летний Симаков, несколько лет являвшийся капитаном «Автомобилиста», в прошлом сезоне провёл 22 матча регулярного чемпионата за екатеринбургский клуб и три встречи в плей-офф. В них он сделал семь результативных передач.

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