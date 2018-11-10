Симаков: интересно попробовать силы на уровне ВХЛ, у меня нет такого опыта

Нападающий «Сокола» Алексей Симаков объяснил, почему принял решение продолжить карьеру в ВХЛ.

«Когда поступило предложение от руководства «Сокола», я, естественно, согласился продолжить карьеру в красноярской команде. Интересно попробовать силы на уровне ВХЛ, хотя у меня и нет опыта игры во второй по значимости российской лиге, всё-таки всю сознательную карьеру провёл в Суперлиге, а затем и в КХЛ. Чувствую себя очень хорошо, готов помочь команде, хотя некоторое время был без клуба. Уверен, что через игры наберу игровые кондиции и быстро адаптируюсь к игровой схеме «Сокола», — цитирует Симакова официальный сайт «Сокола».

39-летний Симаков, несколько лет являвшийся капитаном «Автомобилиста», в прошлом сезоне провёл 22 матча регулярного чемпионата за екатеринбургский клуб и три встречи — в плей-офф. В них он сделал семь результативных передач. В этом сезоне Симаков выступал за «Георгени», где в 10 играх забросил одну шайбу и сделал четыре голевые передачи при показателе полезности «-1».