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«Баффало» вырвал победу у «Ванкувера», Голдобин не забил в 17-м матче подряд

«Баффало» вырвал победу у «Ванкувера», Голдобин не забил в 17-м матче подряд
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» в серии буллитов взял верх над «Ванкувер Кэнакс» — 4:3 Б.

Счёт во встрече был открыт на пятой минуте первого периода, когда Натан Больё удачно подключился к атаке «Баффало» и замкнул прострел Кайла Окпосо. Гостям удалось перехватить инициативу и забросить три шайбы в ворота Картера Хаттона. Последовательно отличились Луи Эрикссон, Джейк Виртанен и Эрик Гудбрансон. Однако довести игру до победы команде Трэвиса Грина не удалось. С интервалом в 40 секунд успех праздновали Джефф Скиннер и Сэм Райнхарт. В серии буллитов хозяевам принёс победу Кейси Миттельштадт.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2018, суббота. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
4 : 3
1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Больё (Окпосо, Далин) – 04:43 (5x5), 1:1 – Эрикссон (Гранлунд, Хорват) – 38:16 (5x5), 1:2 – Виртанен (Руссель) – 39:25 (5x5), 1:3 – Гудбрансон (Эрикссон, Руссель) – 43:44 (5x5), 2:3 – Скиннер (Райнхарт, Ристолайнен) – 57:33 (6x5), 3:3 – Райнхарт (Ристолайнен, Далин) – 58:13 (6x5), 4:3 – Миттельштадт – 65:00 ( ПБ)

Форвард «Ванкувера Николай Голдобин провёл на льду 19 минут 52 секунды и не набрал очков. При этом российский форвард продлил безголевую серию до 17 матчей (он не забивает больше месяца)

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