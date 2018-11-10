«Баффало» вырвал победу у «Ванкувера», Голдобин не забил в 17-м матче подряд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» в серии буллитов взял верх над «Ванкувер Кэнакс» — 4:3 Б.

Счёт во встрече был открыт на пятой минуте первого периода, когда Натан Больё удачно подключился к атаке «Баффало» и замкнул прострел Кайла Окпосо. Гостям удалось перехватить инициативу и забросить три шайбы в ворота Картера Хаттона. Последовательно отличились Луи Эрикссон, Джейк Виртанен и Эрик Гудбрансон. Однако довести игру до победы команде Трэвиса Грина не удалось. С интервалом в 40 секунд успех праздновали Джефф Скиннер и Сэм Райнхарт. В серии буллитов хозяевам принёс победу Кейси Миттельштадт.

Форвард «Ванкувера Николай Голдобин провёл на льду 19 минут 52 секунды и не набрал очков. При этом российский форвард продлил безголевую серию до 17 матчей (он не забивает больше месяца)