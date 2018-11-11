Итоги дня АХЛ для россиян: Самсонов — главная звезда игры, первый дубль Соколова

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в котором приняли участие шесть российских хоккеистов.

Голкипер «Хёрши» Илья Самсонов одержал победу в матче с «Спрингфилдом» (3:2). 21-летний вратарь отразил 31 бросок по воротам из 33 и был признан первой звездой матча. Форвард «Айовы» Дмитрий Соколов стал второй звездой матча с «Бейкерсфилдом» (3:4). 20-летний нападающий сделал дубль, забросив первые шайбы в сезоне АХЛ. В 8 матчах сезона за фарм-клуб «Миннесоты» у него стало 7 (2+5) очков при показателе полезности «+3».

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Самсонов «Хёрши» 31 из 33 93,9 3:2