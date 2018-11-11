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Итоги дня АХЛ для россиян: Самсонов — главная звезда игры, первый дубль Соколова

Итоги дня АХЛ для россиян: Самсонов — главная звезда игры, первый дубль Соколова
Хоккей / НХЛ

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в котором приняли участие шесть российских хоккеистов.

Голкипер «Хёрши» Илья Самсонов одержал победу в матче с «Спрингфилдом» (3:2). 21-летний вратарь отразил 31 бросок по воротам из 33 и был признан первой звездой матча. Форвард «Айовы» Дмитрий Соколов стал второй звездой матча с «Бейкерсфилдом» (3:4). 20-летний нападающий сделал дубль, забросив первые шайбы в сезоне АХЛ. В 8 матчах сезона за фарм-клуб «Миннесоты» у него стало 7 (2+5) очков при показателе полезности «+3».

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Самсонов«Хёрши»31 из 3393,93:2
ИгрокКлубОчки+/-БроскиШтраф
Абрамов«Кливленд»0+0-112
Фазлеев«Лихай Вэлли»0+0-200
Воробьёв«Лихай Вэлли»0+0-100
Костин«Сан-Антонио»0+0-130
Соколов«Айова»2+0+150
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