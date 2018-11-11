Итоги дня АХЛ для россиян: Самсонов — главная звезда игры, первый дубль Соколова

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в котором приняли участие шесть российских хоккеистов.
Голкипер «Хёрши» Илья Самсонов одержал победу в матче с «Спрингфилдом» (3:2). 21-летний вратарь отразил 31 бросок по воротам из 33 и был признан первой звездой матча. Форвард «Айовы» Дмитрий Соколов стал второй звездой матча с «Бейкерсфилдом» (3:4). 20-летний нападающий сделал дубль, забросив первые шайбы в сезоне АХЛ. В 8 матчах сезона за фарм-клуб «Миннесоты» у него стало 7 (2+5) очков при показателе полезности «+3».
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Самсонов
|«Хёрши»
|31 из 33
|93,9
|3:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Броски
|Штраф
|Абрамов
|«Кливленд»
|0+0
|-1
|1
|2
|Фазлеев
|«Лихай Вэлли»
|0+0
|-2
|0
|0
|Воробьёв
|«Лихай Вэлли»
|0+0
|-1
|0
|0
|Костин
|«Сан-Антонио»
|0+0
|-1
|3
|0
|Соколов
|«Айова»
|2+0
|+1
|5
|0