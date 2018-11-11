Сидоренко: минское «Динамо» активно ведёт селекционную работу, нам нужны новички

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился первыми впечатлениями от пребывания на новом посту. Специалист пришёл на смену Горди Дуайеру.



«Нужно постараться успеть организовать команду, донести свои требования. Да, времени совсем нет, но сделаем всё возможное. Хочется улучшить качество игры. Для этого необходим баланс между обороной и атакой. Кроме того, следует подтянуть физическое состояние ребят, которое оставляет желать лучшего. Исправить это в ближайшее время очень сложно, так что исходим из того, что имеем. Также активно ведём селекционную работу. Пока у нас довольно ограниченная обойма игроков, поэтому нужны новички», — цитирует Сидоренко официальный сайт минского клуба.

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