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Остановит ли СКА «Автомобилист» и другие матчи дня в КХЛ

Остановит ли СКА «Автомобилист» и другие матчи дня в КХЛ
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 12 ноября, в Континентальной хоккейной лиге пройдёт семь матчей регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Сибирь» — «Барыс»;
— «Северсталь» — «Адмирал»;
— «Авангард» — «Амур»;
— «Витязь» — «Локомотив»;
— СКА – «Автомобилист»;
— «Спартак» — «Металлург»;
— «Динамо» Мн – «Трактор».

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.

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