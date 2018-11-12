Остановит ли СКА «Автомобилист» и другие матчи дня в КХЛ

Сегодня, 12 ноября, в Континентальной хоккейной лиге пройдёт семь матчей регулярного чемпионата.
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Сибирь» — «Барыс»;
— «Северсталь» — «Адмирал»;
— «Авангард» — «Амур»;
— «Витязь» — «Локомотив»;
— СКА – «Автомобилист»;
— «Спартак» — «Металлург»;
— «Динамо» Мн – «Трактор».
Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.
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