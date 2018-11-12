Остановит ли СКА «Автомобилист» и другие матчи дня в КХЛ

Сегодня, 12 ноября, в Континентальной хоккейной лиге пройдёт семь матчей регулярного чемпионата.



«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Сибирь» — «Барыс»;

— «Северсталь» — «Адмирал»;

— «Авангард» — «Амур»;

— «Витязь» — «Локомотив»;

— СКА – «Автомобилист»;

— «Спартак» — «Металлург»;

— «Динамо» Мн – «Трактор».

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.