Зелепукин: «Северсталь» планирует усилить состав, так продолжаться не может

Генеральный менеджер череповецкой «Северстали» Валерий Зелепукин рассказал о причинах расставания с главным тренером команды Александром Гулявцевым.

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«На самом деле всё просто. Не было спортивного результата, которого ожидало руководство, поэтому было принято решение расстаться с Александром Вячеславовичем. В прошлом сезоне Гулявцев сделал большую работу, которая принесла команде плоды. В этом сезоне условия игры были обозначены для всех, включая меня. У нас были такие условия, и с этой командой нужно было достигнуть результата. Мы не смогли на данном этапе справиться с этой задачей, поэтому было принято такое решение.



Усиление состава обязательно планируется. Дальше будет движение, потому что неприемлемо, что такой знаменитый и старинный клуб, как «Северсталь», находится внизу турнирной таблицы. Поэтому будут перестановки и перемены. Надеюсь, что люди, которые придут в клуб, принесут с собой новую философию и исправят ситуацию.



Будем ли мы ещё расставаться с игроками, которые неудачно себя проявляют? Претензии есть ко всем в спортивном плане: и к новичкам, и к ветеранам. Дальше всё так продолжаться не может. Хочется, чтобы клуб вышел из этой ситуации достойно, поэтому решения будут приниматься», — сказал Зелепукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.