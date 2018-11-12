Вольски: российская и канадская системы хоккея близки как никогда прежде

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Войтек Вольски рассказал об отличиях, которые существуют между канадским и российским хоккеем.



«Я думаю, на протяжении долгих лет хоккейные люди в Канаде были более открыты к новым идеям, разным вариантам модели игры. А в России больше тренеров старой закалки, которые застряли во временах СССР, ведь тогда российский хоккей доминировал, превосходя весь остальной мир. И это отняло у российского хоккея больше времени на то, чтобы перестроиться, ведь они привыкли выигрывать и действовать по принципу «тогда сработало, значит, мы должны продолжать делать всё по старой схеме, всё то же самое».



Сейчас же ситуация меняется, благодаря таким молодым и талантливым российским тренерам, как, например, Илья Воробьёв, с кем мне довелось работать в «Металлурге». Такие тренеры меняют всё. За три последних года в КХЛ я вижу, насколько лучше стали команды и вся система действий на льду. Команды лучше играют в обороне, это усиливает русскую модель с каждым годом. И теперь системы очень похожи, разница между странами становится всё меньше и меньше. Сейчас они близки как никогда прежде», — приводит слова Вольски Allhockey.Ru.

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