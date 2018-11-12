Карлин: когда переходил в «Северсталь», повлияла работа в клубе Гулявцева

Нападающий «Северстали» Руслан Карлин рассказал, как решался на переход в череповецкую команду.



«Как появился вариант с Череповцом? Агент разговаривал с другими клубами, появлялись варианты. Я узнал, что Гулявцев будет тренером в «Северстали». Да и из Череповца было встречное предложение. Это во многом и перевесило: тренер меня знает, я три года с ним играл в Перми. А для меня это был первый год в КХЛ. Понятно, что было бы проще с тем, который меня знает.



Что было самым сложным? Наверное, привыкнуть к скоростям. Здесь другая организация во всём: и в игре, и в административном плане. А на поле больше спрос с игроков, больше ответственность. Банально удалился – не простят.



Я пришёл сюда не в первое звено. Надо было завоевать своё место в составе. Начинал с четвёртой тройки. А это, понятно, всегда обороняющееся сочетание», — цитирует форварда официальный сайт клуба.

Гулявцева уволили из «Северстали». Он рассказал, почему Череповец может остаться без КХЛ.