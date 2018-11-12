Павел Бучневич сломал палец и выбыл на 4-6 недель

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич сломал палец, сообщает официальный «твиттер» команды. Российский хоккеист пропустит от четырёх до шести недель.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23-летний Бучневич провёл 14 матчей, сумев записать в свой актив 9 (5+4) очков при показателе полезности «0» и двух минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 15 минут за матч. В прошлой «регулярке» Бучневич заработал 43 (14+29) очка в 74 играх.



Напомним, нападающего на старте чемпионата несколько раз подвергал серьёзной критике главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн, выразивший недовольство силовыми качествами форварда.

Не надо было злить Бучневича: великолепный пас и 6 очков в шести матчах! Тренер признал, что не всё было так просто.

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